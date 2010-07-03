Суд заочно арестовал фигуранта дела экс-главы Серпуховского района

Басманный суд заочно арестовал находящегося в розыске предпринимателя Бориса Криводубского, который фигурирует в уголовном деле бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, сообщает Агентство "Москва".
По словам пресс-секретаря суда Юноны Царевой, ходатайство следователя удовлетворили и избрали в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Она начнет исчисляться с момента экстрадиции Криводубского на территорию РФ или его задержания.
Криводубскому предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег.
Ранее суд заочно арестовал еще одного фигуранта дела, который находится в розыске. Речь идет о Сергее Самсонове. Его так же обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денежных средств.
Главу Серпуховского района задержали 13 июня 2018 года после обысков в его доме и в здании районной администрации. Изначально чиновника заподозрили в превышении должностных полномочий. Затем дело переквалифицировали в мошенничество.
У Шестуна нашли имущество на сумму около 10 миллиардов рублей. При этом выявленное имущественное положение экс-главы Серпуховского района не соответствует его официальным доходам. В Генпрокуратуре заявили, что Шестун фактически является владельцем 676 объектов.
По версии следствия, Шестун превысил полномочия, передав совместно с Криводубским и Самсоновым четыре земельных участка компании ООО "Центр". Тем самым он причинил Серпуховскому муниципальному району ущерб в 64 миллиона рублей.
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