Суд заочно арестовал фигуранта дела экс-главы Серпуховского района

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Басманный суд заочно арестовал находящегося в розыске предпринимателя Бориса Криводубского, который фигурирует в уголовном деле бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, сообщает Агентство "Москва".

По словам пресс-секретаря суда Юноны Царевой, ходатайство следователя удовлетворили и избрали в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Она начнет исчисляться с момента экстрадиции Криводубского на территорию РФ или его задержания.

Криводубскому предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег.

Ранее суд заочно арестовал еще одного фигуранта дела, который находится в розыске. Речь идет о Сергее Самсонове. Его так же обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денежных средств.

Главу Серпуховского района задержали 13 июня 2018 года после обысков в его доме и в здании районной администрации. Изначально чиновника заподозрили в превышении должностных полномочий. Затем дело переквалифицировали в мошенничество.

У Шестуна нашли имущество на сумму около 10 миллиардов рублей. При этом выявленное имущественное положение экс-главы Серпуховского района не соответствует его официальным доходам. В Генпрокуратуре заявили, что Шестун фактически является владельцем 676 объектов.

По версии следствия, Шестун превысил полномочия, передав совместно с Криводубским и Самсоновым четыре земельных участка компании ООО "Центр". Тем самым он причинил Серпуховскому муниципальному району ущерб в 64 миллиона рублей.