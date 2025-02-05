Суд в Крыму заключил под стражу троих членов ячейки "Хизб ут-Тахрир"

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

Трое членов ячейки международной группировки "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в РФ, признана террористической организацией) заключены под стражу на два месяца. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Крыму и Севастополю.

В ведомстве уточнили, что еще двум фигурантам меру пресечения изберут 6 февраля.

Ранее стало известно, что российские спецслужбы пресекли деятельность ячейки "Хизб ут-Тахрир" в Крыму. По данным спецслужб, в ее составе были 5 человек, которые являлись гражданами РФ. В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело.

В Крыму они распространяли среди мусульман идеологию террористической организации, основанную на доктрине создания всемирного халифата. Во время своих собраний они вербовали новых сторонников.