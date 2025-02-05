Суд Евросоюза обязал Польшу выплатить многомиллионный штраф

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Суд Евросоюза отклонил иск Польши и подтвердил, что страна должна выплатить штраф в размере более 320 миллионов евро за то, что не успела вовремя привести свое законодательство в соответствие с нормами ЕС. Об этом сообщается в пресс-релизе суда.

Польша пыталась добиться отмены или частичного снижения штрафов, которые были наложены на нее в период с 2022 по 2023 год за неисполнение судебного решения в установленный срок.

В 2021 году суд Евросоюза наложил на Варшаву штраф в размере миллиона евро в день до ликвидации дисциплинарной палаты Верховного суда. Тогдашний заместитель министра юстиции Польши Себастьян Калета раскритиковал такое решение, назвав его шантажом и узурпацией.

По его мнению, суд своим решением проигнорировал польскую конституцию. Кроме того, считал замминистра, действия о введении штрафа в адрес Польши находились вне компетенций суда. Тем не менее позже польские власти согласились приостановить работу палаты.

В мае 2022-го Еврокомиссия удержала 100 миллионов евро из-за отказа Варшавы выполнять решение суда Евросоюза. В июне того же года президент Польши Анджей Дуда подписал закон, ликвидирующий дисциплинарную палату Верховного суда, после чего Варшава потребовала от ЕК перестать начислять штраф. Еврокомиссия затем объявила о разрешении этого спора.