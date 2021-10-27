Польша назвала узурпацией штраф за отказ упразднить палату Верховного суда

16:52
Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов
Заместитель министра юстиции Польши Себастьян Калета раскритиковал решение о штрафе за отказ упразднить дисциплинарную палату Верховного суда, передает РИА Новости.
"Это следующий этап операции, призванной лишить Польшу влияния на устройство нашего государства, это узурпация и шантаж", – заявил чиновник.
Ранее в среду, 27 октября, суд Европейского союза наложил на Польшу штраф в размере миллиона евро в день до ликвидации дисциплинарной палаты Верховного суда.
Как заявил Калета, суд ЕС своим решением игнорирует польскую Конституцию. Кроме того, считает замминистра, действия о введении штрафа в адрес Польши находятся вне компетенций суда.
Председатель правящей партии Польши Ярослав Качиньский ранее обвинил Россию в ведении многоступенчатой гибридной войны. Он также отметил, что напряженность вблизи польско-белорусской границы в том числе создает белорусская сторона.
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