Президентские выборы в Польше назначены на 18 мая 2025 года

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Выборы лидера Польши состоятся 18 мая. Об этом заявил спикер нижней палаты польского парламента Шимон Холовня на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.

Второй тур голосования в рамках выборов запланирован на 1 июня. Он также уточнил, что 15 января подпишет постановление о подготовке к президентским выборам, а затем в стране начнется избирательная кампания. По словам Холовни, регистрация кандидатов продлится до 4 апреля.

По данным опросов, ключевая борьба может развернуться между мэром Варшавы Рафалом Тшасковским, представляющим "Гражданскую коалицию", и независимым кандидатом Каролем Навроцким, получившим поддержку от крупнейшей оппозиционной партией "Право и справедливость".

Кроме того, в президентской гонке может принять участие спикер нижней палаты парламента Польши Шимон Холовня, которого поддержало объединение "Третий путь", а также выдвинутый ультраправой "Конфедерацией" Славомир Ментцен и вице-спикер верхней палаты польского парламента Магдалена Беят, представляющая фракцию "Левые".

Ранее австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил, что уйдет со своей должности, а также покинет пост главы Австрийской народной партии. Такое решение было принято после провала переговоров о создании коалиции с социал-демократами (СДПА).

До этого президент страны передал мандат на формирование кабмина Нехаммеру, так как ни АНП, ни социал-демократы не захотели формировать правительство с одержавшей победу на выборах правой Австрийской партией свободы (АПС).

