Канцлер Австрии заявил, что покинет свой пост

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Австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил, что уйдет со своей должности, а также покинет пост главы Австрийской народной партии (АНП). Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Такое решение было принято после провала переговоров о создании коалиции с социал-демократами (СДПА). Чуть ранее о провале переговоров также сообщила глава партии NEOS (Новая Австрия и Либеральный форум) Беате Майнл-Райзингер.

До этого президент страны передал мандат на формирование кабмина Нехаммеру, так как ни АНП, ни социал-демократы не захотели формировать правительство с одержавшей победу на выборах правой Австрийской партией свободы (АПС).

Соответствующие выборы в нижнюю палату парламента Австрии прошли в конце сентября 2024 года, тогда АПС получила 29%, АНП – 26%, а СДПА – 21%.



Ранее Нехаммер рассказывал, что Вена готова стать местом для переговоров по Украине. Государство позиционирует себя как нейтральное, напоминал он. Такое заявление было сделано после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

