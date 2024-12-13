Посол Любинский заявил, что РФ проживет без поставок газа Австрии

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Россия сможет прожить без поставок газа Австрии. Об этом заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский, сообщает газета "Известия".

"Наша страна никогда не ставила целью наказать или шантажировать Вену или кого-либо еще в угоду политической конъюнктуре, не использует свои энергоресурсы в качестве инструмента давления", – обозначил диппредставитель.

Дипломат добавил, что Москву и Вену связывали десятилетия сотрудничества в сфере энергетики, так как именно Австрия в 1968 году стала первой западной страной, которая заключила с СССР договор о поставках природного газа, что обеспечило ей годы процветания.

"Россия была и остается ответственным и надежным деловым партнером, строго исполняющим взятые на себя обязательства, как бы австрийские власти ни пытались искажать действительность и вводить в заблуждение собственное население", – отметил Любинский.

В это же время он предупредил Австрию, что отказ от договора может навредить экономике страны. При этом в обострении взаимоотношений виновата именно австрийская сторона, так как именно власти Вены объявили многолетнее партнерство исторической ошибкой и отказались от него.

Кроме того, РФ приняла к сведению заявление канцлера Австрии Карла Нехаммера о немедленном разрыве австрийской OMV Gas Marketing & Trading с "Газпромом". Соглашение с одним из главных клиентов холдинга в Евросоюзе должно было действовать до 2040 года. При этом сам "Газпром" приостановил поставки топлива еще в ноябре.

