Австрия готова стать площадкой для переговоров по Украине

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Вена готова предоставить площадку для переговоров по Украине. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на канцлера Австрии Карла Нехаммера.

Он подчеркнул, что Вена, как столица нейтрального государства, всегда готова стать площадкой для будущих мирных переговоров. Интересно, что об этом он сообщил в социальных сетях после встречи с Владимиром Зеленским в Париже.

Он добавил, что в ходе диалога между лидерами стран обсуждались "совместные усилия ради достижения комплексного, справедливого и прочного мира".

Ранее сообщалось, что в Австрии закрылась шоколадная фабрика, где производились названные в честь известного композитора Вольфганга Амадея Моцарта конфеты. Теперь их будут делать в других странах.