Захарова назвала ложью слова главы МИД Австрии о тысячелетнем конфликте на Украине

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ложью слова министра иностранных дел Австрии Александера Шалленберга, который заявил, что конфликт на Украине длится уже тысячу лет.

Соответствующее заявление Шалленберг сделал на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в Вене. Предположительно, он оговорился, заявив о тысячелетнем конфликте на Украине. В действительности российская спецоперация началась тысячу дней назад.

"Ложью больше, ложью меньше – все привыкли", – прокомментировала Захарова слова Шалленберга в своем телеграм-канале.

Владимир Путин неоднократно подчеркивал свою готовность к переговорам по Украине, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Вместе с тем варианты "заморозки" конфликта на Украине неприемлемы для России, поскольку ей важно достичь целей своей спецоперации.

Украинский президент Владимир Зеленский признал, что у Киева нет необходимых сил для выхода на границы 1991 года. Тем не менее Киев не собирается юридически отказываться от утраченных территорий.