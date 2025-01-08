Глава МИД Австрии будет исполнять обязанности канцлера страны

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Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг будет исполнять обязанности канцлера страны. Об этом канцелярия главы государства сообщила в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Он принесет присягу 10 января. При этом Шалленберг будет совмещать посты канцлера и главы МИД до формирования новой правящей коалиции и созыва ей кабмина.

Австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил, что уйдет со своей должности, а также покинет пост главы Австрийской народной партии 4 января. Такое решение было принято после провала переговоров о создании коалиции с социал-демократами (СДПА).

До этого президент страны передал мандат на формирование кабмина Нехаммеру, так как ни АНП, ни социал-демократы не захотели формировать правительство с одержавшей победу на выборах правой Австрийской партией свободы (АПС).