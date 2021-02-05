Сотрудников ГИМС осудили по делу о гибели 11 человек на Волге

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Суд в Волгограде в пятницу вынес приговор сотрудникам Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) ГУ МЧС РФ Сергею Петрову и Елене Беляковой по делу о гибели 11 человек в столкновении катамарана и теплохода. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Петров признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", – объявила объединенная пресс-служба судов по области.

Обвиняемый был взят под стражу в зале суда.

Белякова признана виновной по той же статье. Наказание для нее выбрано аналогичное – три года лишения свободы в колонии общего режима – однако основное наказание отсрочено до 31 января 2028 года, то есть до момента, когда ее малолетнему ребенку исполнится 14 лет.

По версии следствия, в 2017 году Петров и Белякова провели техническое освидетельствование плавучей базы ООО "Пристань", на хранении которой находилась плавучая дача-катамаран "Елань 12", и выявили нарушения, однако не составили соответствующий акт. В 2018 году также был составлен аналогичный документ без необходимой проверки.

Директор плавбазы Леонид Жданов, как было установлено в ходе проверки правоохранительных органов, предоставлял частным лицам платные услуги по хранению маломерных судов и организации их выхода на воду, игнорируя требования правил безопасности. В результате в мае 2018 года в акваторию вышел катамаран "Елань-12" и позже столкнулся с теплоходом. В результате погибли 11 человек.

В ноябре 2020 года два теплохода столкнулись на Дону в Ростовской области. По данным следователей, утром 16 ноября произошла авария с участием судов "Волга-4007" и "Междуречье". В результате происшествия никто не пострадал, топливо также не разлилось.

