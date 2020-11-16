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Происшествия

20:50

Два теплохода столкнулись в Ростовской области

происшествия регионы

Фото: СК РФ

Два теплохода столкнулись на Дону в Ростовской области, сообщили на официальном сайте следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным следователей, утром 16 ноября теплоход "Волга-4007" налетел на теплоход "Междуречье". Сообщается, что корпуса судов оказались повреждены.

В связи с этим была организована доследственная проверка. По ее результатам планируется принять процессуальное решение.

"Следователи Ростовского следственного отдела на транспорте продолжают осмотр судов, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление ущерба и всех обстоятельств произошедшего", – рассказали в следственном управлении на транспорте.

В ведомстве отметили, что пострадавших, а также разлива нефтепродуктов нет.

Ранее российский фрегат врезался в грузовое судно Ice Rose в южной части пролива Эресунн между Данией и Швецией. Инцидент произошел в результате плохой видимости. Сообщалось, что вследствие аварии никто не пострадал.

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