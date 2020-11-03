При крушении судна у берегов Антальи погиб директор школы из Татарстана

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Директор школы из Татарстана Данияр Мухитов погиб при крушении лодки у берегов курортной Антальи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства науки и образования региона.

"В Турции погиб директор Азнакаевской школы для детей с ограниченными возможностями здоровья Данияр Мухитов. Он находился в Турции в отпуске вместе с супругой", – сказал представитель ведомства.

В министерстве подчеркнули, что в школе мужчину охарактеризовали с положительной стороны. По словам сотрудников учреждения, Мухитов был добрым и порядочным человеком, который располагал к себе не только детей, но и преподавателей.

Ранее сообщалось, что на борту судна, которое потерпело крушение у берегов турецкой Антальи, находилось более 30 человек. Туристов доставили до ближайшего острова для ожидания спасателей.

