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Юрист рассказал, что грозит капитану судна, прошедшего мимо тонущего авто в Москве

Что грозит капитану судна, которое прошло мимо тонущего авто в Москве
происшествия ДТП

Видео: телеграм-канал "LIFE SHOT"

Капитан судна "Аврора", которое прошло мимо тонущего автомобиля у Пречистенской набережной, может быть осужден на срок до четырех лет лишения свободы. Об этом телеканалу Москва 24 рассказал юрист по морскому праву Василий Гуцуляк.

"В Уголовном кодексе Российской Федерации есть одна статья, которая имеет очень важное практическое значение. Она получила название "капитанская статья". Речь идет о статье 270 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность капитана в том случае, если он уклоняется от обязанности оказывать помощь на воде", – отметил Гуцуляк.

По словам специалиста, Россия является страной – участницей Международной конвенции о спасении. В целях реализации ее положений в законодательстве подписавшихся государств должна быть норма, которая обязывает оказывать помощь терпящим бедствие на воде или в море.

"Если судно прошло мимо человека и не оказало ему помощь, то тут налицо все необходимые атрибуты для возбуждения уголовного дела", – заявил юрист.

Василий Гуцуляк напомнил случай гибели теплохода "Булгария", когда к ответственности за неоказание помощи людям привлекли капитанов двух грузовых судов. Танкеры тогда проследовали мимо места происшествия.

Автомобиль упал в воду в центре Москвы днем вторника, 17 ноября. Инцидент произошел на Пречистенской набережной возле храма Христа Спасителя. Водителю машины не удалось спастись.

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