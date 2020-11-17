Юрист рассказал, что грозит капитану судна, прошедшего мимо тонущего авто в Москве

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"В Уголовном кодексе Российской Федерации есть одна статья, которая имеет очень важное практическое значение. Она получила название "капитанская статья". Речь идет о статье 270 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность капитана в том случае, если он уклоняется от обязанности оказывать помощь на воде", – отметил Гуцуляк.
По словам специалиста, Россия является страной – участницей Международной конвенции о спасении. В целях реализации ее положений в законодательстве подписавшихся государств должна быть норма, которая обязывает оказывать помощь терпящим бедствие на воде или в море.
"Если судно прошло мимо человека и не оказало ему помощь, то тут налицо все необходимые атрибуты для возбуждения уголовного дела", – заявил юрист.
Василий Гуцуляк напомнил случай гибели теплохода "Булгария", когда к ответственности за неоказание помощи людям привлекли капитанов двух грузовых судов. Танкеры тогда проследовали мимо места происшествия.
Автомобиль упал в воду в центре Москвы днем вторника, 17 ноября. Инцидент произошел на Пречистенской набережной возле храма Христа Спасителя. Водителю машины не удалось спастись.
При падении внедорожника в Москву-реку погиб водитель
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