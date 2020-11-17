Водитель упавшей в Москву-реку машины не смог выбраться

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Водитель машины, упавшей в Москву-реку на Пречистенской набережной, не смог выбраться. Об этом говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале.

Как уточняется, пассажиров в автомобиле не было.

"По информации от сотрудников МЧС, водитель находился в машине, выбраться не удалось", –говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что автомобиль в центре столицы вылетел с дороги и упал в воду. Авария произошла на Пречистенской набережной возле храма Христа Спасителя. В результате происшествия пострадал один человек.

