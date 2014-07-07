Фигуранты дела о крушении "Булгарии" получили 33 года на пятерых

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Суд в Казани приговорил пятерых фигурантов дела о крушении теплохода "Булгария" в общей сложности к 33,5 годам колонии, передает пресс-служба Следственного комитета.

Так, помощник капитана судна Рамиль Хаметов получил 6, 5 лет, субарендатор судна Светлана Инякина – 11 лет, эксперт Российского речного регистра Яков Ивашов – 5 лет (освобожден от наказания по амнистии), сотрудники Ространснадзора Владислав Семенов и Ирек Тимергазеев – 5 и 6 лет соответственно.

Они обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в нарушении правил безопасности эксплуатации водного транспорта, нарушении правил охраны труда, неправомерной выдаче официальных документов, удостоверяющих соответствие оказываемых услуг требованиям безопасности и злоупотреблении должностными полномочиями.

Добавим, что потерпевшие по делу о крушении теплохода "Булгария" подали гражданские иски на сумму около 202 миллионов рублей. В настоящее время суд оглашает приговор, это займет несколько дней.

Теплоход "Булгария" затонул 10 июля 2011 года в Куйбышевском водохранилище недалеко от села Сюкеево Камско-Устьинского района Татарстана. На его борту находился 201 человек, 122 из них погибли.

Ранее суд уже приговорил капитанов сухогруза "Арбат" и буксира "Дунайский 66", которые не пришли на помощь утопающим – первый выплатит 130 тысяч рублей штрафа, а второй – 190 тысяч.