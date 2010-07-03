Суд продлил срок задержания организатора перевозки по делу о ДТП в Забайкалье

Фото: соцсети

Ингодинский районный суд Читы в среду продлил срок задержания организатора перевозки по делу о ДТП с автобусом в Забайкалье Ивана Стрельникова. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд постановил продлить срок задержания Стрельникова на 72 часа, до 7 декабря", – сказал судья Евгений Ри.

Индивидуальный предприниматель был задержан 2 декабря. В офисе и по месту жительства 30-летнего мужчины были проведены обыски. Также обыски прошли в региональном управлении ГИБДД УМВД и региональном управлении Государственного автодорожного надзора.

1 декабря водитель автобуса Сретенск – Чита не справился с управлением и вылетел с моста на замерзшую реку Куэнгу. По имеющимся данным, в салоне находились 44 человека. Авария случилась в 60 километрах от города Сретенска. Сообщалось, что ДТП могло произойти из-за лопнувшего колеса.

В результате аварии погибли 19 человек. Помощь в лечении пострадавших по видеосвязи оказывают врачи клиники Бурденко. Ситуация находится на контроле главы Минздрава Вероники Скворцовой.

