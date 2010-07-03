Обвиняемым в изнасиловании девочки родителям и их друзьям продлили арест

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Мглинский районный суд в Брянской области продлил арест обвиняемым в групповом изнасиловании девочки родителям и их друзьям, сообщает РИА Новости.

Меру пресечения им продлили на шесть месяцев – до 25 марта 2020 года.

Закрытое судебное заседание по делу было назначено на 4 октября, однако слушание перенесли на 18 октября в связи с неявкой свидетелей.

Ранее сообщалось, что в Брянской области будут судить семейную пару, которая обвиняется в изнасиловании своей дочери, которой еще нет 14 лет. Над девочкой надругались ее родители и двое друзей семьи.

Четверым участникам уже предъявлено обвинение в изнасиловании ребенка по предварительному сговору. Кроме того, семейная пара обвиняется в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка и жестоким обращении с ней. По данным следствия, отец причинял ребенку физические и психические страдания.