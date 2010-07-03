Родители вместе с друзьями изнасиловали ребенка в Брянской области

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Брянской области будут судить семейную пару, которая обвиняется в изнасиловании своей дочери-подростка, сообщается на сайте Мглинского районного суда.

По данным СМИ, над девочкой надругались ее родители и двое друзей семьи. Четверым участникам уже предъявлено обвинение в изнасиловании ребенка по предварительному сговору.

Кроме того, семейная пара обвиняется в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка и жестоким обращении с ней.

Точный возраст девочки не приводится, однако отмечается, что ей еще не исполнилось 14 лет.

Ранее правоохранители задержали на северо-востоке Москвы подозреваемого в совершении попыток изнасилования. 25 августа 27-летний мужчина напал на четырех женщин. Сначала он попытался изнасиловать 23-летнюю девушку на улице Рудневой, еще на двух женщин напал в Янтарном проезде, потом набросился на 27-летнюю москвичку на улице Коминтерна. Все это случилось в течение двух часов.

