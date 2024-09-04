Мосгорсуд вновь оставил в СИЗО бизнес-коуча Шабутдинова

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Московский городской суд отклонил жалобы защиты бизнес-коуча Аяза Шабутдинова на очередное продление срока содержания под стражей, пишет РИА Новости.

"Постановление Таганского районного суда Москвы оставить без изменения, жалобы – без удовлетворения", – огласила судья.

Таким образом, Шабутдинов останется под стражей до 16 октября. Решение о продлении ареста было принято еще 13 августа.

Бизнес-коуча задержали в начале ноября 2023 года. По версии правоохранителей, блогер формировал у людей ложное впечатление о его образовательных курсах по ведению бизнеса.

Число потерпевших достигло 75 человек. Летом следственные органы возбудили еще 22 уголовных дела, которые могут быть связаны с Шабутдиновым.

