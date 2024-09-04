Суд арестовал имущество ГК "Пикет" по делу о поставке ВС России бронежилетов

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Суд наложил арест на имущество группы компаний "Пикет" в рамках расследования уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для российской армии. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает РИА Новости.

Согласно данным следствия, ООО "ГК "Пикет" было учреждено одним из фигурантов дела.

"В рамках расследования уголовного дела установлено, что денежные средства, полученные преступным путем – в качестве оплаты за реализацию контракта… поступили на расчетные счета ООО "ГК "Пикет", – указано в материалах.

Таким образом в суде постановили, что имущество ГК "Пикет" было приобретено на денежные средства, добытые преступным путем в результате совершения преступления.

ГСУ СК РФ возбудило 3 апреля уголовное дело на гендиректора группы компаний "Пикет" Андрея Есипова, начальника службы безопасности Михаила Кальченко и финансового директора Викторию Антонову по факту хищения средств в рамках реализации госконтракта на поставку бронежилетов для нужд Минобороны РФ, то есть по статье "Мошенничество".

Ранее сообщалось, что фигуранты дела о поставке некачественных бронежилетов для армии получили от Минобороны России не менее 2,4 миллиарда рублей. Речь идет о 20 тысячах бронежилетов, которые не отвечали требованиям, предъявляемым российским министерством обороны.

