Следствие просит суд заочно арестовать главреда The Insider Доброхотова

04 августа, 18:51
Фото: TACC/Антон Новодережкин
Лефортовский суд Москвы получил ходатайство следователей ФСБ о заочном аресте главного редактора издания The Insider (СМИ, выполняющее функции иноагента) Романа Доброхотова по уголовному делу о незаконном пересечении государственной границы. Об этом сообщает ТАСС.
"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Романа Доброхотова", – сказали в пресс-службе суда.
Там отметили, что Доброхотов объявлен в международный розыск.
30 сентября 2021 года в ФСБ заявили, что Доброхотов незаконно перешел границу с Украиной в обход контрольно-пропускных пунктов. По данным службы безопасности, 1 августа главред The Insider прибыл в село Колещатовка в Воронежской области, откуда пешком отправился на Украину, минуя КПП.
По данному факту было возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение государственной границы.
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