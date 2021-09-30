Захарова отреагировала на сообщения о незаконном пересечении границы Доброхотовым

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на сообщения о незаконном пересечении границы главным редактором The Insider (СМИ, выполняющее функции иноагента) Романом Доброхотовым.
"Интересно, копыта привязывал к ногам, или и без них следы не выдали?" – написала Захарова в своем телеграм-канале.
В советское время считалось, что иностранные шпионы надевали копыта для пересечения границы. Так они якобы пытались замаскироваться под животных и запугать пограничников.
В ФСБ заявили, что Доброхотов незаконно перешел границу с Украиной в обход контрольно-пропускных пунктов. По данным службы безопасности, 1 августа главред The Insider (СМИ, выполняющее функции иноагента) прибыл в село Колещатовка в Воронежской области, откуда пешком отправился на Украину, минуя КПП.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение государственной границы.
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