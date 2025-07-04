Летчик гражданской авиации приговорен к 12 годам за финансирование ВСУ

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Российский летчик гражданской авиации Сергей Самойлов приговорен Ростовским областным судом к 12 годам лишения свободы за финансирование Вооруженных сил Украины. Об этом заявило УФСБ по Краснодарскому краю, передает RT.

Самойлов был задержан в январе 2025 года. Известно, что он связался с волонтером, который вел сбор денег для финансирования ВСУ. Через сервис по обмену электронных денег и криптовалют гражданский летчик перевел средства на озвученный ему расчетный счет. По факту произошедшего следствие завело уголовное дело.

В ФСБ добавили, что решение вступило в силу 4 июня. Самойлов признан виновным по статье о госизмене (статья 275 Уголовного кодекса РФ).

Ранее сотрудники ФСБ задержали двоих жителей Крыма 1977 и 1993 годов рождения за передачу Службе безопасности Украины (СБУ) фотографий и видео объектов критической инфраструктуры и военной техники. По данным службы, россиян завербовали в Telegram. Материалы злоумышленники отправляли через украинский чат-бот. В отношении крымчан возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

