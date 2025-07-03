Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 июля, 14:10

Происшествия

ФСБ опубликовала видео задержания готовившей теракт по заданию Киева в Санкт-Петербурге

Фото: depositphotos/Grigorenko

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала кадры задержания 23-летней россиянки, которая готовила теракт по заданию украинских спецслужб в Санкт-Петербурге.

На появившихся кадрах видно, как девушка устанавливает взрывное устройство под машину.

"Мне сказали просто проследить за этой машиной, и тогда мне дадут деньги. Я пыталась какое-то устройство подложить под машину", – заявила задержанная.

В июне прошлого года злоумышленница через мессенджеры вышла на связь с представителем украинских спецслужб, заявив о том, что она готова совершать диверсии на территории РФ. По заданиям куратора злоумышленница наносила проукраинские надписи в общественных местах Московского региона, а также пыталась поджечь железнодорожный объект.

В апреле россиянка по заданию Киева выехала в Петербург для наблюдения за сотрудником оборонного предприятия. В обмен она рассчитывала получить гражданство в одной из стран Евросоюза (ЕС). Ее удалось задержать во время установки самодельного взрывного устройства (СВУ) под машину сотрудника.

Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на теракт, незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Девушка арестована.

Читайте также


происшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика