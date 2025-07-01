ФСБ выявила в ДНР схрон ВСУ с химическим оружием

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Минобороны РФ выявили в Кураховском районе Донецкой Народной Республики (ДНР) схрон украинской армии, который содержал химическое оружие для сброса с беспилотника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) службы.

По данным центра, в схроне находились самодельные взрывные устройства (СВУ), снаряженные взрывчатым веществом пластитом. Кроме того, там содержалось боевое отравляющее вещество хлорпикрин.

В связи с этим следователи ФСБ возбудили уголовное дело по статье 355 УК РФ ("Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения").

В ведомстве напомнили, что использование хлорпикрина в качестве оружия запрещено международными Конвенцией о запрещении химоружия. Украина подписала данный документ в 1993 году.

Ранее в освобожденном населенном пункте Селидово в ДНР был обнаружен заминированный схрон с оружием. По данным российских спецслужб, тайник был подготовлен украинской армией во время отступления. В схроне находились 22 автомата Калашникова, 2 снайперские винтовки, 2 ручных пулемета, 3 гранатомета и другое вооружение.