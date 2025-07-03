Россиянка задержана в Санкт-Петербурге за подготовку теракта по заданию Украины

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В Санкт-Петербурге силовики задержали 23-летнюю россиянку при подготовке теракта по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Известно, что в апреле девушка по заданию выехала в Санкт-Петербург для наблюдения за сотрудником оборонного предприятия. Ее удалось остановить в момент закладки самодельного взрывного устройства (СВУ) под его машину.

Как уточнили в ведомстве, в июне 2024 года девушка через мессенджеры Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России) инициативно установила контакт с представителем украинских спецслужб, сообщив о готовности принимать участие в диверсионно-террористической деятельности.

По заданиям куратора она наносила проукраинские надписи в общественных местах Московского региона, а также совершила попытку поджога объекта железнодорожной инфраструктуры. В обмен на это задержанная рассчитывала получить гражданство в одной из стран Евросоюза (ЕС).

Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на теракт, незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Девушке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ФСБ добавили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений, ведется розыск заказчиков.

Ранее силовики задержали двух крымчан за передачу Службе безопасности Украины (СБУ) фотографий и видео объектов критической инфраструктуры и военной техники, а также координат их расположения и информации о категории сотрудников. По данным ведомства, россиян завербовали через Telegram.

До этого в Запорожской области сотрудники ФСБ задержали медика, который передавал личные данные пациентов украинским спецслужбам. Против него завели уголовное дело о госизмене.

