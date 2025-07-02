Приговор по делу о госизмене впервые вынесен в Кузбассе

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Кемеровский областной суд вынес первое в Кузбассе решение по делу о государственной измене, согласно которому житель города Белово Андрей Смирнов был приговорен к 16 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на местную прокуратуру.

По данным ведомства, мужчина придерживался проукраинских взглядов. Он воспользовался вредоносным программным обеспечением, чтобы провести кибератаки на российские информационные ресурсы. В результате были заблокированы сайты некоторых компаний РФ.

Приняв во внимание мнение государственного обвинителя, суд признал Смирнова виновным в госизмене и использовании вредоносных компьютерных программ. Помимо лишения свободы, ему назначили штраф в размере 200 тысяч рублей и ограничение свободы на один год.

Ранее Второй Западный окружной военный суд приговорил режиссера и актера из Новосибирска Виктора Мосиенко к 17 годам лишения свободы за госизмену и терроризм. Правоохранители установили, что мужчина готовил диверсию на железнодорожных путях в Белгородской области, руководствуясь заданием представителей организации "Легион "Свобода России" (признана террористической и запрещена в РФ).

Кроме того, он передал украинским военным личный автомобиль, камуфлированное обмундирование, 5 тысяч долларов и 175 тысяч рублей, надеясь за счет этого перейти на сторону противника.