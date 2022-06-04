Обвиняемый в убийстве бизнесмена на Комсомольском проспекте арестован на два месяца

Фото: телеграм-канал "Агентство Москва"

Хамовнический суд Москвы принял решение о заключении под стражу до 3 августа обвиняемого в убийстве бизнесмена на Комсомольском проспекте. сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

По данным ведомства, мужчина совершил преступление из личной неприязни к 62-летнему жителю Москвы. Он получил данные о месте жительства и маршрутах передвижения убитого, после чего прибыл во двор жилого дома на Комсомольском проспекте, где стал его ожидать.

Вечером 2 июня на Комсомольском проспекте было обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями. Ряд источников сообщал, что убитым оказался предприниматель Оганес Камарян. Он разыскивался полицией Армении по делу о подготовке убийства в корыстных целях.

Утром 3 июня полицейские задержали подозреваемого в убийстве бизнесмена. Им оказался молодой человек 1998 года рождения. По месту проживания подозреваемого проведены обыски, допрошены свидетели, изучены видеокамеры и назначены экспертизы.

Помимо этого, по факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело по статьям 105 УК РФ ("Убийство") и 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия"). Следователи продолжают устанавливать полную картину преступления и его мотив.