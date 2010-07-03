Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

09:57

Экс-замначальника московского главка СК Никандров вышел из колонии

суды

09:57

Поделиться в социальных сетях:

Фото: кадр из видео телеграм-канала Mash

Экс-заместитель руководителя ГСУ Следственного комитета РФ по столице Денис Никандров освободился из исправительной колонии в Нижнем Тагиле.

"Денис Никандров покинул ИК-13 Нижнего Тагила, где отбывал наказание", – цитирует ТАСС адвоката Павла Черняка.

24 мая Тагилостроевский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил ходатайство осужденного об условно-досрочном освобождении.

Его арестовали летом 2016 года вместе с главой управления собственной безопасности СК Михаилом Максименко и его подчиненным Александром Ламоновым. Никандров пытался способствовать смягчению статьи криминальному авторитету Андрею Кочуйкову, который благодаря этому едва ли вовсе не избежал наказания.

В августе 2018 года Никандрова осудили на 5,5 лет колонии. Дело рассматривали в особом порядке, так как подозреваемый признал вину и заключил сделку со следствием.

Свой приговор Никандров смягчил, дав показания на двух других участников предполагаемой коррупционной схемы. За хорошее поведение в колонии вышел на полтора года раньше. Никандров заявил, что давал взятку своему начальнику – руководителю столичного главка СК Александру Дрыманову. По его словам, размер взятки составил почти десять тысяч евро.

Экс-замначальника московского главка СК освободили по УДО

Читайте также

суды

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика