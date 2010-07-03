Экс-замначальника московского главка СК Никандров вышел из колонии

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Экс-заместитель руководителя ГСУ Следственного комитета РФ по столице Денис Никандров освободился из исправительной колонии в Нижнем Тагиле.

"Денис Никандров покинул ИК-13 Нижнего Тагила, где отбывал наказание", – цитирует ТАСС адвоката Павла Черняка.

24 мая Тагилостроевский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил ходатайство осужденного об условно-досрочном освобождении.

Его арестовали летом 2016 года вместе с главой управления собственной безопасности СК Михаилом Максименко и его подчиненным Александром Ламоновым. Никандров пытался способствовать смягчению статьи криминальному авторитету Андрею Кочуйкову, который благодаря этому едва ли вовсе не избежал наказания.

В августе 2018 года Никандрова осудили на 5,5 лет колонии. Дело рассматривали в особом порядке, так как подозреваемый признал вину и заключил сделку со следствием.

Свой приговор Никандров смягчил, дав показания на двух других участников предполагаемой коррупционной схемы. За хорошее поведение в колонии вышел на полтора года раньше. Никандров заявил, что давал взятку своему начальнику – руководителю столичного главка СК Александру Дрыманову. По его словам, размер взятки составил почти десять тысяч евро.

