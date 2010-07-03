Дело об убийстве главы Сергиева Посада рассмотрят присяжные

Мособлсуд рассмотрит дело участников банды, причастных к убийству мэра Сергиева Посада Евгения Душко с участием коллегии присяжных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
"Отбор присяжных назначен на 5 июня", – сказали в пресс-службе.
Перед судом предстанет Константин Пискарев, известный под прозвищем "Костя Большой", который возглавлял банду, а также Сергей Александров, Сергей Барабашкин, Юрий Бережнов, Александр Замятин, Дамир Капков, Андрей Столяров, Дмитрий и Николай Юровы.
В зависимости от роли каждого они обвиняются в бандитизме, покушении на убийства и убийствах, похищении человека, незаконном обороте оружия, незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке взрывчатки.
По данным следствия, утром 22 августа 2011 года обвиняемые на автомобиле, которым управлял Безруков, прибыли к месту жительства Душко в Сергиевом Посаде. Они дождались, пока он выйдет из дома и сядет в автомобиль. Затем Пискарев подошел к нему и не менее семи раз выстрелил из пистолета. Потерпевший скончался на месте.
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