Арест замглавы ГСУ СК по Москве Никандрова продлен на полгода

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Мосгорсуд продлил на полгода арест заместителя руководителя ГСУ Следственного комитета РФ по столице Дениса Никандрова, сообщает Агентство "Москва".

Предварительное заседание по уголовному делу продолжится 31 июля. Перенос связан с нарушением процедуры – Никандров не был уведомлен о заседании.

Никандрова арестовали летом 2016 года вместе с главой управления собственной безопасности СК Михаилом Максименко и его подчиненным Александром Ламоновым.

Следствия полагает, что они получили от криминального авторитета Шакро Молодого крупную денежную сумму за покровительство.

Посредником между взяткодателями и ее получателями выступал предприниматель Дмитрий Смычковский.