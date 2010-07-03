Суд арестовал подозреваемого в убийстве сестры создателя приложения LinguaLeo

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Создатель приложения для изучения языков LinguaLeo Айнур Абдулнасыров, обвиняемый в убийстве сестры, арестован на два месяца. Меру пресечения избрал суд Дюртюлинского района Башкирии, сообщает ТАСС.

По версии следствия, 2 мая мужчина в доме в селе Дюртюли поссорился со своей сестрой и нанес ей несколько ножевых ранений, от которых она умерла на месте.

Обвиняемый сознался в содеянном. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".