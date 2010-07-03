Тела пятерых пропавших родственников из Уфы нашли в колодце

Фото: СК РФ

Трупы пятерых членов одной уфимской семьи нашли в дачном колодце. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МВД по Башкирии.

Женщина 39 лет, ее 20-летняя дочь, два младших сына и годовалый внук исчезли еще в декабре. Но искать семью начали только в апреле, когда в полицию обратилась местная жительница, заявившая о пропаже ее подруги с ребенком. До этого их исчезновение никого не беспокоило.

Стражи порядка пришли к месту жительства пропавших. Услышав, что они пытаются войти в дом, хозяин свел счеты с жизнью. Сейчас именно его подозревают в массовом убийстве, поскольку тела лежали на принадлежащей ему даче.