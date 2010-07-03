Создатель LinguaLeo сознался в убийстве сестры

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Следственный комитет предъявил жителю Башкирии обвинение в убийстве сестры. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о создателе приложения для изучения языков LinguaLeo Айнуре Абдулнасырове.

По данным регионального главка СК, в отношении 34-летнего жителя Дюртюлинского района Башкирии возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Ему уже предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как рассказали в СК, инцидент произошел в доме обвиняемого в селе Дюртюли в четверг, 2 мая. Поссорившись с сестрой, мужчина несколько раз ударил ее ножом, в результате чего она скончалась на месте. Обвиняемый не стал скрываться и уже признался в убийстве, отметили представители ведомства.