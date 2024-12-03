Суд в Москве отпустил из СИЗО бывшего топ-менеджера "Лукойла" по делу о даче взятки

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Басманный суд Москвы удовлетворил просьбу следствия об избрании запрета определенных действий экс-главе управления по работе с таможенными органами "Лукойла" Алексею Степанову, который обвиняется в даче взяток сотрудникам Центральной энергетической таможни ФТС России. Об этом сообщает ТАСС.

"Производство следственных действий, направленных на сбор доказательств по уголовному делу, окончено. Степанов 18 июля 2024 года уволен из ПАО "Лукойл", кроме того, 30 сентября 2024 года у него родился четвертый ребенок", – говорится в судебных документах.

Степанова освободили из-под стражи в зале суда. Теперь ему запрещено в ночное время покидать место проживания, общаться с другими участниками уголовного судопроизводства, а также без разрешения следователя пользоваться интернетом и другими средствами связи.

Всем фигурантам данного дела продлили меру пресечения в виде домашнего ареста и запрета определенных действий до 2 марта 2025 года.

Также сообщается, что СК завершил расследование дела в отношении сотрудников таможни Алексея Акимова, Сергея Петровича и Андрея Брехова, обвиняемых в получении взяток от Степанова. Все фигуранты признали свою вину.

При этом уголовное преследование в отношении бывшего вице-президента ПАО "Лукойл" Виталия Робертуса было прекращено в связи с его смертью.

В конце августа экс-начальник управления по работе с таможенными органами "Лукойл" Алексей Степанов признал вину по делу о даче взятки сотрудникам таможни и получении сведений о налоговой тайне.

Степанов проходит по статьям "Дача взятки в особо крупном размере" и "Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну".

В свою очередь, уголовное дело в отношении Акимова, Петровича и Брехова расследуется по статьям "Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну" и "Получение взятки в особо крупном размере".