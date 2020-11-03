Суд арестовал двух подозреваемых по делу о нападении на полицейских в Татарстане

Фото: скриншот видео 16.мвд.рф

Еще двух человек заключили под стражу по делу о нападении на полицейских в Татарстане. Об этом сообщается на сайте Кукморского районного суда.

В пресс-службе ведомства отметили, что подозреваемых отправили под стражу в соответствии с частью 3-й статьи 30 и частью 1-й статьи 205 УК РФ.

Ранее в Татарстане шесть человек задержали по делу о нападении подростка на полицейских. Одного гражданина арестовали на два месяца, еще пятерым продлили срок задержания на 72 часа.

Это связано с инцидентом, который произошел с участием 16-летнего молодого человека 30 октября. В МВД сообщили, что после полуночи юноша бросил на парковку отдела по Кукморскому району две бутылки с горючей смесью. Затем он попытался скрыться.

При задержании несовершеннолетний ударил одного из полицейских ножом. В результате стражам порядка пришлось применить оружие, молодой человек 2004 года рождения скончался на месте.