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Происшествия

16:56

Шесть человек задержали по делу о нападении подростка на полицейских в Татарстане

суды происшествия

Фото: ГУ МВД по Республике Татарстан

Ходатайства об аресте в отношении граждан, которых подозревают в покушении на теракт, получил Кукморский районный суд Татарстана. Об этом сообщается на сайте суда.

Одного гражданина арестовали на два месяца, еще пятерым продлили срок задержания на 72 часа. На сайте суда сообщается, что граждан подозревают в совершении преступления, которое предусмотрено частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 205 УК РФ ("Покушение на террористический акт").

Сообщается, что это связано с инцидентом, который произошел 30 октября с участием 16-летнего подростка. Как сообщают в МВД, после полуночи юноша бросил на парковку отдела по Кукморском району две бутылки с горючей смесью. Затем он попытался скрыться.

При задержании несовершеннолетний ударил одного из полицейских ножом. В результате стражам порядка пришлось применить оружие, молодой человек 2004 года рождения скончался на месте.

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