Владельцу пермского отеля, где погибли пять человек, предъявили обвинение

Фото: ТАСС/Сергей Шадрин

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Сергея Щербакова – руководителя мини-отеля "Карамель" в Перми, где погибли пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

"В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Индустриальный районный суд Перми для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

ЧП произошло в ночь на 20 января. В городском мини-отеле произошел прорыв трубы с кипятком. В результате происшествия погибли 5 человек, еще 6 пострадали. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин передал дело в центральный аппарат ведомства.

По версии некоторых СМИ, эвакуационный выход из мини-отеля в Перми оказался закрыт. Отель был расположен в подвале жилого дома.