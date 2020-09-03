Владельцу пермского отеля, где погибли пять человек, предъявили обвинение

17:47
Фото: ТАСС/Сергей Шадрин
Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Сергея Щербакова – руководителя мини-отеля "Карамель" в Перми, где погибли пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.
"В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Индустриальный районный суд Перми для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
ЧП произошло в ночь на 20 января. В городском мини-отеле произошел прорыв трубы с кипятком. В результате происшествия погибли 5 человек, еще 6 пострадали. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин передал дело в центральный аппарат ведомства.
По версии некоторых СМИ, эвакуационный выход из мини-отеля в Перми оказался закрыт. Отель был расположен в подвале жилого дома.
Мини-отель в Перми должны были закрыть в конце февраля
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: