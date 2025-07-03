ТАСС: суд арестовал замглавы Росгидромета Радькову по делу о крупном мошенничестве

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Басманный суд Москвы арестовал замруководителя Росгидромета Наталию Радькову по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Защита чиновницы подала апелляцию на это решение, но Мосгорсуд ее отклонил", – поделился собеседник агентства.

Как отмечает агентство, адвокат Радьковой Михаил Мушаилов от комментариев отказался.

Чиновница с 2008 по 2012 год занимала различные должности в Росгранице, после чего перешла в Росгидромет. С 2017 года она стала заместителем руководителя.

Ранее глава отдела АО "Форпост Балтики Плюс" Евгений Кононов был обвинен в хищении 30 миллионов рублей при выполнении контракта с Минобороны. По данным следствия, в сентябре 2021 года между министерством и компанией был заключен госконтракт на демонтажные работы на объектах в Калининградской области.

Однако Кононов в 2021–2023 годах внес в документацию заведомо ложные сведения о стоимости и объемах работ.

