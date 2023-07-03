Гособвинитель запросил для сбившей мать с двумя детьми в Москве женщины 9,6 года колонии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Государственный обвинитель прокуратуры Северо-Западного административного округа Москвы потребовал назначить женщине, сбившей насмерть двух человек на улице Свободы в ноябре прошлого года, 9,6 года колонии. Об этом сообщает прокуратура Москвы в своем телеграм-канале.

Отмечается, что прокурор выступал с требованием признать 38-летнюю женщину, находившуюся за рулем, виновной по статье о нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенного в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

"Гособвинитель предложил суду назначить женщине наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права управления транспортными средствами на 3 года", – отметили в ведомстве.

ДТП произошло 27 ноября 2022 года в Москве. Находясь за рулем Kia, водитель вылетела на тротуар и сбила женщину с двумя детьми.

В результате аварии мать скончалась на месте, а ее четырехлетний сын умер в машине скорой помощи. Одиннадцатимесячная девочка, находившаяся в коляске в момент столкновения, была госпитализирована с сотрясением мозга.

Позднее в прокуратуре сообщили, что водитель Kia находилась в состоянии наркотического опьянения.

В январе текущего года отмечалось, что суд решил продлить арест обвиняемой. Женщина, устроившая ДТП, выступала против и просила о назначении домашнего заключения или залога в размере одного миллиона рублей.



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