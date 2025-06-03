17-летний житель Челябинской области получил почти 10 лет за убийство таксистки

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Коркинский городской суд Челябинской области признал 17-летнего местного жителя виновным в убийстве таксистки и незаконном завладении автомобилем. Его приговорили к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы в воспитательной колонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Генпрокуратуры.

"В ходе судебного заседания подсудимый свою вину в совершении преступлений не признал, заявил о причастности к преступлениям иных лиц. С представленными стороной обвинения доказательствами данная версия была признана несостоятельной", – заявил собеседник СМИ.

40-летняя женщина-таксист была убита 23 октября 2024 года. В суде было выяснено, что подросток в тот момент находился в салоне автомобиля. В результате ссоры он нанес ей несколько ударов ножом, а затем завладел автомобилем. Спустя время полиция задержала несовершеннолетнего.

Убийство стало причиной массовых волнений в Коркине – тогда на улицы вышли свыше 150 человек, которые потребовали наказать виновного. После произошедших событий начальник ОВД Коркина Челябинской области был отстранен от исполнения обязанностей.

