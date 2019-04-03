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17:07 (обновлено 03.04.2019 18:47)

Убившая своих детей нижегородка проведет 19 лет в колонии

суды

17:07

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Фото: телеграм-канал Караульный

Нижегородский областной суд приговорил Елену Каримову, обвиняемую в жестоком убийстве двух малолетних детей, к 19 годам колонии общего режима, передает РИА Новости.

Гособвинитель просил назначить Каримовой 21 год колонии общего режима. Обвиняемая вину не признала. Она заявила, что детей убили неизвестные. Суд счел эти показания надуманными.

"Показания Каримовой о лишении жизни ее детей двумя азербайджанцами якобы из мести или за долги суд считает несостоятельными и не согласующимися с представленными доказательствами. Суд расценивает показания Каримовой как наспех придуманную версию", – подчеркнул судья Алексей Заварихин.

Женщину признали виновной в умышленном убийстве малолетних по причине того, что они были ей в тягость, а также в краже.

В апреле 2018 года при тушении возгорания в помещении заброшенного овощехранилища в Семеновском районе Нижегородской области нашли обгоревшие тела двух маленьких детей. По подозрению в убийстве задержали их мать.

На допросе 27-летняя жительница Нижнего Новгорода рассказала, что утром 25 апреля задушила четырехлетнюю дочку и двухлетнего сына. Она облила их жидкостью для розжига и оставила гореть в здании. Так женщина хотела избавиться от тел.

По словам нижегородки, она пошла на это, поскольку якобы не могла обеспечить детям достойную материальную жизнь. Она разведена и нигде не работает. Однако выяснилось, что женщина ежемесячно тратила на аренду автомобиля около 40 тысяч рублей. Позже Каримова отказалась от своих показаний.

суды

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