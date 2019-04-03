Убившая своих детей нижегородка проведет 19 лет в колонии

Нижегородский областной суд приговорил Елену Каримову, обвиняемую в жестоком убийстве двух малолетних детей, к 19 годам колонии общего режима, передает РИА Новости.
Гособвинитель просил назначить Каримовой 21 год колонии общего режима. Обвиняемая вину не признала. Она заявила, что детей убили неизвестные. Суд счел эти показания надуманными.
"Показания Каримовой о лишении жизни ее детей двумя азербайджанцами якобы из мести или за долги суд считает несостоятельными и не согласующимися с представленными доказательствами. Суд расценивает показания Каримовой как наспех придуманную версию", – подчеркнул судья Алексей Заварихин.
Женщину признали виновной в умышленном убийстве малолетних по причине того, что они были ей в тягость, а также в краже.
В апреле 2018 года при тушении возгорания в помещении заброшенного овощехранилища в Семеновском районе Нижегородской области нашли обгоревшие тела двух маленьких детей. По подозрению в убийстве задержали их мать.
На допросе 27-летняя жительница Нижнего Новгорода рассказала, что утром 25 апреля задушила четырехлетнюю дочку и двухлетнего сына. Она облила их жидкостью для розжига и оставила гореть в здании. Так женщина хотела избавиться от тел.
По словам нижегородки, она пошла на это, поскольку якобы не могла обеспечить детям достойную материальную жизнь. Она разведена и нигде не работает. Однако выяснилось, что женщина ежемесячно тратила на аренду автомобиля около 40 тысяч рублей. Позже Каримова отказалась от своих показаний.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.