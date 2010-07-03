Жительница Нижнего Новгорода отказалась признать вину в убийстве собственных детей

Фото: телеграм-канал "Опер пишет..."

Жительница Нижнего Новгорода Елена Каримова, подозреваемая в убийстве своих детей, отказалась признать вину. Об этом РИА Новости сообщил ее адвокат Дмитрий Широков.

Резонансное убийство произошло в апреле 2018 года. Пожарные при тушении возгорания в помещении заброшенного бетонного овощехранилища в Семеновском районе Нижегородской области обнаружили обгоревшие тела двух маленьких детей.

Подозрения пали на их 27-летнюю мать, которая впоследствии была задержана. Женщина рассказала, что задушила четырехлетнюю дочку и двухлетнего сына утром 25 апреля. Затем она облила их тела жидкостью для розжига и оставила гореть в заброшенном здании.

Женщина объяснила свой поступок тем, что не в состоянии обеспечить детям достойную материальную жизнь. Позднее же следователи установили, что подозреваемая ежемесячно тратила около 40 тысяч рублей на аренду автомобиля.

Каримова во время последнего слова отказалась от своих показаний. Подозреваемая заявила, что детей убили неизвестные, о чем она якобы неоднократно говорила следователям.

Гособвинитель попросил суд приговорить Каримову к 21 году лишения свободы. Приговор жительнице Нижнего Новгорода будет оглашен 3 апреля.

