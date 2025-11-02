Двое военнослужащих осуждены за получение выплат за мнимые ранения

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Нальчикский гарнизонный военный суд вынес приговор двум военнослужащим, признанным виновными в получении выплат за мнимые боевые ранения. Фигуранты получили 4 и 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба суда.

По данным суда, в 2024 году на территории ДНР оба подсудимых неоднократно совершали членовредительство для создания видимости получения ранений в бою. Янсон дважды стрелял себе в конечность и внедрял осколки боеприпасов в тело, а Пеньков трижды проводил аналогичные манипуляции с использованием хирургических инструментов.

После этого военнослужащие обращались за медицинской помощью, заявляя о получении ранений в ходе боестолкновений с противником, и незаконно получали социальные выплаты.

В суде уточнили, что Янсон получил 6 миллионов рублей, а Пеньков – 9. Себе первый оставил лишь 1,4 миллиона рублей, а второй – 3. Оставшиеся средства они передали другим участникам организованной группы.

Оба военнослужащих полностью признали свою вину. Суд взыскал с Янсона в пользу Минобороны РФ 29 миллионов рублей, а с Пенькова – 50 миллионов рублей. Отмечается, что приговоры пока не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.

