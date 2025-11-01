Москвичку будут судить за лжесвидетельство о смерти ее отца

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Жительница Москвы может получить срок за лжесвидетельство о смерти своего отца. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД РФ по Краснодарскому краю.

Ведомство отметило, что 22-летняя девушка предоставила в ЗАГС лжезаключение врача о кончине своего отца на Украине и получила свидетельство о его смерти. При этом она знала, что ее родственник жив и в отношении него в Краснодаре расследуется уголовное дело о мошенничестве. Москвичка направила следователям ходатайство о прекращении преследования в связи со смертью отца.

Однако полиция обнаружила видеокадры, на которых "умерший" отец звонил дочери в день ее свадьбы. Более того, она неоднократно общалась с ним. Суд намерен рассмотреть дело девушки, по которому ей грозит до 4 лет колонии.

По данным РЕН ТВ, речь идет о бизнесмене, который вместе с сыном обманул инвесторов. Сумма ущерба составила 100 миллионов рублей. Мужчины обещали сделать из Кубани вторую Голландию и построить там "голландские теплицы". Злоумышленники получили от вкладчиков денежные средства и попытались сбежать из страны.

Сына задержали. В результате он получил 5 лет колонии, а отец находится в Париже.

Ранее в Москве задержали двух женщин и трех мужчин, которые подозреваются в ипотечных аферах на 60 миллионов рублей. По предварительным данным, злоумышленники находили граждан и под предлогом заработка склоняли их к преступлению. В один из банков направлялись заявки на получение ипотеки по специальной госпрограмме. В анкетах сообщники указывали ложные сведения.