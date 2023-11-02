Суд в Москве арестовал россиянина по обвинению в госизмене

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Рылова М. Он обвиняется по статье 275 УК РФ ("Госизмена"). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на инстанцию.

Отмечается, что так было удовлетворено ходатайство следователя ФСБ. Личные данные фигуранта и иные подробности дела не уточняются.

Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее Московский городской суд осудил предпринимателя из Подмосковья Ахатжона Зохидова на 13 лет колонии строгого режима за госизмену и покушение на контрабанду оружия. На данный момент приговор не вступил в силу, его можно обжаловать.

До этого сотрудники правоохранительных органов задержали жительницу Забайкальского края, которую подозревают в государственной измене за шпионаж в пользу Украины. В ФСБ добавили, что обвиняемая полностью осознавала возможность использования переданных ею сведений против безопасности страны.