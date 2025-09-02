Следствие попросило суд продлить арест блогеру Маркаряну

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Следствие обратилось в Таганский суд Москвы с ходатайством о продлении срока содержания под стражей блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в оскорблении памяти защитников Отечества, сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку инстанции.

Судебное заседание по уголовному делу назначено на 3 сентября.

Блогера задержали 23 августа. По данным следствия, Маркарян публиковал кадры с негативными высказываниями в адрес защитников Отечества. Правоохранители также хотели проверить его на причастность к другим преступлениям против общественной безопасности и госвласти.

Маркаряна заключили под стражу на 17 суток. Он не признал вину в реабилитации нацизма и заявил, что не узнал себя на видео. Через несколько дней блогер обжаловал свой арест. Мосгорсуд планировал рассмотреть апелляцию в ближайшее время.