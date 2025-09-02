02 сентября, 16:11Шоу-бизнес
Следствие попросило суд продлить арест блогеру Маркаряну
Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"
Следствие обратилось в Таганский суд Москвы с ходатайством о продлении срока содержания под стражей блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в оскорблении памяти защитников Отечества, сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку инстанции.
Судебное заседание по уголовному делу назначено на 3 сентября.
Блогера задержали 23 августа. По данным следствия, Маркарян публиковал кадры с негативными высказываниями в адрес защитников Отечества. Правоохранители также хотели проверить его на причастность к другим преступлениям против общественной безопасности и госвласти.
Маркаряна заключили под стражу на 17 суток. Он не признал вину в реабилитации нацизма и заявил, что не узнал себя на видео. Через несколько дней блогер обжаловал свой арест. Мосгорсуд планировал рассмотреть апелляцию в ближайшее время.
