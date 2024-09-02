Суд в Москве вернется к рассмотрению дела о разводе Бакальчуков

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Суд намерен вернуться к делу о разводе гендиректора Wildberries Татьяны Бакальчук с ее супругом сооснователем маркетплейса Владиславом Бакальчуком, заявили в Мосгорсуде, передает ТАСС.

Подготовку назначили на 12 сентября, уточнили в инстанции.

Ранее Бакальчук заявила, что разводится со своим мужем из-за его абьюзивного поведения. По словам предпринимательницы, она любила супруга, была идеальной женой и проявляла жертвенность в отношениях. Однако поведение избранника оказалось некорректным и негативно сказывалось на семье.

Помимо этого, гендиректор маркетплейса рассказала, что ее муж часто находился вне дома, в то время как она обеспечивала быт и решала семейные проблемы.

