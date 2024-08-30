Forbes: Бакальчук третий раз возглавила рейтинг богатейших женщин России

Фото: ТАСС/РБК/Михаил Гребенщиков

Первой в рейтинге 20 богатейших женщин России, который был опубликован Forbes, третий раз стала основательница и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук. В 2024 году ее капитал составил 5,5 миллиарда долларов.

Второй в рейтинге оказалась Татьяна Литвиненко, которая в мае 2022 года получила от своего мужа Владимира Литвиненко 20,6% акций "Фосагро". Размер ее состояния в нынешнем году оценивается в 2,45 миллиарда долларов.

Третье место в списке заняла Варвара Скоч, дочь партнера Алишера Усманова Андрея Скоча. В декабре 2020 года она получила в собственность долю в холдинге USM и к настоящему моменту имеет 2,2 миллиарда долларов.

Президент компании Inteco Management Елена Батурина стала в рейтинге четвертой. Размер ее состояния равен 1,3 миллиарда долларов. За ней следует Наталья Луценко, которая является обладательницей 1,25 миллиарда долларов. Под ее контролем находится 50% в группе "Содружество", входящей в число крупнейших переработчиков семян масличных культур.

Помимо них, в первую десятку рейтинга вошли вдова бизнесмена Владимира Когана Людмила Коган с 1 миллиардом долларов, дочь основателя "Новатэка" Виктория Михельсон и дочь совладельца нефтяной компании "Лукойл" Екатерина Федун, каждая из которых обладает таким же состоянием.

Также в числе богатейших женщин России оказались супруга основателя группы "Фосагро" Евгения Гурьева, имеющая 900 миллионов долларов, и генеральный директор "ИНК-капитал" Марина Седых, состояние которой составляет 850 миллионов долларов.

В феврале 2024 года Татьяна Бакальчук также в третий раз возглавила рейтинг Forbes богатейших женщин, которые самостоятельно заработали капитал. Первую строчку списка она также занимала по итогам 2021 и 2022 годов.

